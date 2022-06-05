О нас

Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.
Медиа
5 июня 2022 г. 13:58
Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Как передает Report, церемония прошла по адресу улица Дж.Джаббарлы, 10, поселок Расулзаде Бинагадинского района, где проживал журналист.

На поминках присутствовали родственники, друзья М.Ибрагимова и общественные деятели.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11 часов пассажирский автомобиль марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине.

В результате погибли двое сотрудников СМИ и один госслужащий, еще 4 человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Похоронен на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Сирадж Абышов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalist Məhərrəm İbrahimovun şəhid olmasının ildönümü münasibətilə mərasim keçirilib

Самое важное

Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi