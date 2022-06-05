Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Состоялась церемония в годовщину гибели журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Как передает Report, церемония прошла по адресу улица Дж.Джаббарлы, 10, поселок Расулзаде Бинагадинского района, где проживал журналист.

На поминках присутствовали родственники, друзья М.Ибрагимова и общественные деятели.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11 часов пассажирский автомобиль марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине.

В результате погибли двое сотрудников СМИ и один госслужащий, еще 4 человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Похоронен на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Сирадж Абышов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.