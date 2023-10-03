Прошла презентация проекта "Современные стратегии повышения читаемости цифровых новостей"

Состоялась церемония презентации проекта "Современные стратегии повышения читаемости цифровых новостей", реализуемого Агентством по развитию медиа.

Агентство по развитию медиа провела презентацию проекта "Современные стратегии повышения читаемости цифровых новостей".

Как сообщает Report, выступивший на церемонии исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов отметил, что на фоне процессов цифровой глобализации, когда тенденции в медиа часто меняются и становятся актуальными новые инструменты, новостным сайтам необходимо адаптироваться к новым реалиям, формировать эффективный контент и маркетинговые стратегии для привлечения читателей.

Он отметил, что в рамках проекта известные специалисты будут проводить различные тренинги, в ходе которых расскажут об этапах создания новости в цифровых медиа, написании привлекательных заголовков, использовании мультимедийных и интерактивных элементов, анализе данных, полученных из цифровых источников, а также применении контент-стратегий, основанных на этих данных.

Кроме того, в ходе тренингов будут подробно обсуждаться вопросы создания бренда в социальных сетях и оптимизации дизайна веб-сайта.