Сегодня телеканалу ARB исполняется 11 лет

Сегодня общереспубликанскому телеканалу ARB (Azerbaijan Republic Broadcaster) исполняется 11 лет.
Как сообщает Report, телеканал вышел в общереспубликанское вещание 10 мая 2014 года.
ARB - первая телевизионная сеть, созданная совместно независимыми региональными телеканалами Азербайджана - Kəpəz TV (Гянджа), ARB Şimal (Хачмаз), ARB Cənub (Лянкяран), EL TV (Евлах), Kanal-S (Шеки) и ARB 24 (Баку).
Основу его вещательной политики составляют социальноореинтированные передачи, оперативно-информационные программы, реалити-шоу, дневные программы различной тематики. ARB TV можно смотреть в открытом эфире по всей стране. Телеканал вещает через операторов кабельного телевидения, а также посредством спутника.
Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из ARB TV и желает им успехов в дальнейшей деятельности.