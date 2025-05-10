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Сегодня телеканалу ARB исполняется 11 лет

Сегодня телеканалу ARB исполняется 11 лет Сегодня общереспубликанскому телеканалу ARB (Azerbaijan Republic Broadcaster) исполняется 11 лет.
Медиа
10 мая 2025 г. 14:53
Сегодня телеканалу ARB исполняется 11 лет

Сегодня общереспубликанскому телеканалу ARB (Azerbaijan Republic Broadcaster) исполняется 11 лет.

Как сообщает Report, телеканал вышел в общереспубликанское вещание 10 мая 2014 года.

ARB - первая телевизионная сеть, созданная совместно независимыми региональными телеканалами Азербайджана - Kəpəz TV (Гянджа), ARB Şimal (Хачмаз), ARB Cənub (Лянкяран), EL TV (Евлах), Kanal-S (Шеки) и ARB 24 (Баку).

Основу его вещательной политики составляют социальноореинтированные передачи, оперативно-информационные программы, реалити-шоу, дневные программы различной тематики. ARB TV можно смотреть в открытом эфире по всей стране. Телеканал вещает через операторов кабельного телевидения, а также посредством спутника.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из ARB TV и желает им успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ARB telekanalının 11 yaşı tamam olur

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