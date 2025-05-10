Сегодня телеканалу ARB исполняется 11 лет

Сегодня общереспубликанскому телеканалу ARB (Azerbaijan Republic Broadcaster) исполняется 11 лет.

Сегодня общереспубликанскому телеканалу ARB (Azerbaijan Republic Broadcaster) исполняется 11 лет.

Как сообщает Report, телеканал вышел в общереспубликанское вещание 10 мая 2014 года.

ARB - первая телевизионная сеть, созданная совместно независимыми региональными телеканалами Азербайджана - Kəpəz TV (Гянджа), ARB Şimal (Хачмаз), ARB Cənub (Лянкяран), EL TV (Евлах), Kanal-S (Шеки) и ARB 24 (Баку).

Основу его вещательной политики составляют социальноореинтированные передачи, оперативно-информационные программы, реалити-шоу, дневные программы различной тематики. ARB TV можно смотреть в открытом эфире по всей стране. Телеканал вещает через операторов кабельного телевидения, а также посредством спутника.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из ARB TV и желает им успехов в дальнейшей деятельности.