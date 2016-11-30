С завтрашнего дня в 8 районах Азербайджана будет приостановлено аналоговое телевещание

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня, с 1 декабря будет приостановлено аналоговое телевещание в 8 районах - Шемахе, Гобустане, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Гусарах, Хачмазе.

Об этом Report сообщил заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Иса Мамедов.

Он отметил, что нет никаких изменений в решении НСТР от 18 ноября: "С 1 декабря в 8 районах будет приостановлено аналоговое телевещание. Будут отключены 77 из 330 аналоговых телестанций, установленных в районах в целом. Эти 330 аналоговые телестанции пока заменят 145 цифровых телестанций, однако в будущем их число достигнет 190".

И.Мамедов сообщил, что в следующем этапе будет приостановлено аналоговое вещание в 32, а затем в 14 районах.

Отметим, что во втором этапе аналоговое телевещание будет приостановлено (10 декабря) в Агсу, Исмаиллы, Кюрдамире, Зардабе, Саатлы, Сабирабаде, Агджабеди, Агдаме, Уджаре, Гяндже, Самухе, Дашкясане, Гедабеке, Гёйгёле, Шамкире, Агстафе, Газахе, Товузе, Тертере, Нафталане, Барде, Горанбое, Мингячевире, Евлахе, Агдаше, Гёйчае, Габале, Огузе, Шеки, Загатале, Балакяне, Гахе, а на 3-м этапе (с 20 декабря) - в Ширване, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Имишли, Бейлягане, Физули, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Астаре.