Руководство Милли Меджлиса проводит встречу с главными редакторами

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Пресса в Азербайджане всегда проявляла своеобразную роль в образовании и развитии азербайджанского государства, формировании нашего народа, достижении поставленных целей, а также ей удавалось опережать процессы в трудные для народа дни.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель спикера Милли Меджлиса (ММ), председатель Комитета по правам человека Бахар Мурадова в ходе встречи с руководителями СМИ.

Б. Мурадова сказала, что со дня возникновения азербайджанская пресса, проходя славный путь, дошла до сегодняшнего уровня развития.

Образование нашего государства, потеря независимости, восстановление независимости, нарушение территориальной целостности, проблемы, созданные нагорно-карабахским конфликтом, всегда находили свое отражение в прессе.

Она подчеркнула, что сегодня пресса в Азербайджане постоянно находится в центре внимания государства: "Азербайджан является развивающейся страной, достигшей огромных успехов со дня приобретения независимости, и часть этих достижений связана с прессой. Усовершенствовалось законодательство, связанное с прессой, со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка прессе. После приобретения независимости пресса достойно преодолела трудности и сыграла своеобразную роль в образовании демократического общества. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев всегда принимали необходимые шаги для того, чтобы пресса достигла сегодняшнего уровня развития. Как парламент и мы придаем большое значение работе прессы. Деятельность Милли Меджлиса всегда находится в центре внимания прессы. Являясь одной из ветвей власти, пресса сыграла важную роль в освещении деятельности парламента".

Председатель Совета печати (СП) Азербайджана, депутат парламента Афлатун Амашов сказал, что пресса сыграла довольно большую роль в развитии азербайджанского народа, формировании национального мышления, а также в образовании национальной личности.

"Сегодня наша встреча является ознакомительной. Но прошу вас не понижать статус этой встречи. В первый раз столько руководителей СМИ собрались в парламенте. Цель заключается в том, чтобы государственные СМИ участвовали в работе парламента, подготовке законодательной базы".

Он напомнил, что в Азербайджане действуют около 40 ежедневных газет, приблизительно 250 еженедельных газет, а также существует столько же электронных медиа-порталов: "Азербайджанские СМИ являются патриотическими, наша пресса подходит к событиям с разных аспектов. Одна из наших целей - показать деятельность Милли Меджлиса такой, какая она есть. Порой в этом направлении могут быть замечания, но пристрастного подхода не должно быть".

Отметим, что на встрече кроме Б. Мурадовой и А. Амашова принимали участие глава аппарата парламента ММ Шяфа Мирзоев, директор ФГПРСМИ Вугар Сафарли, а также главные редакторы ведущих СМИ страны.