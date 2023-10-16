Report активирует канал WhatsApp для более оперативного информирования читателей

Информагентство Report для более оперативного информирования читателей расширяет свою деятельность в социальных сетях.

Информагентство Report для более оперативного информирования читателей расширяет свою деятельность в социальных сетях.

Report открыл канал в приложении WhatsApp, которое является наиболее распространенным приложением среди самых быстрых систем обмена сообщениями в мире. Таким образом, зайдя в раздел обмена статусом приложения, можно быстро узнать самые важные новости.

Канал Информационного агентства Report в WhatsApp доступен по ссылке: https://whatsapp.com/channel/0029VaAQDGG1NCrLqDCPr31x

Информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию о важных событиях в стране и мире на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.

Агентство, осуществляющее деятельность на протяжении девяти лет, внимательно следит за инновациями в сфере медиа и технологий и внедряет их в повседневный рабочий процесс.