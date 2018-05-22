 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Редактор CNN: Для достижения успеха необходимо превращать пассивных пользователей медиапродукта в преданных подписчиков

    Алматы. 22 мая. REPORT.AZ/ Для развития СМИ необходимо постоянно поддерживать высокий уровень его конкурентноспособности.

    Как передает Report, об этом заявил выпускающий редактор международных проектов телеканала CNN Райан Смит на мастер-классе «Будущее мира новостей» в Алматы.

    «Для развития СМИ необходимо постоянно поддерживать высокий уровень конкурентноспособности, делая его привлекательным», - заявил Р.Смит, добавив, что в результате обычные пользователи  медиапродукта станут его преданными подписчиками.

    Он подчеркнул, что для продвижения СМИ в первую очередь нужно определить какую нишу он займет и какие ценные аудитории охватит, заработать опыт по выстраиванию прямых связей с потребителями медиапродукта.

    «Необходимо фокусироваться на вашей ключевой аудитории и расти вместе с ней, не отставая от нее ни на шаг», - подчеркнул Р.Смит, добавив, что надо также следить и за новыми технологиями.

    По его словам, продвижению СМИ также послужит работа с большими данными для расширения охвата аудитории. «Надо постоянно работать над собой и практиковаться», - сказал редактор CNN.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi