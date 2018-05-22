Редактор CNN: Для достижения успеха необходимо превращать пассивных пользователей медиапродукта в преданных подписчиков

Алматы. 22 мая. REPORT.AZ/ Для развития СМИ необходимо постоянно поддерживать высокий уровень его конкурентноспособности.

Как передает Report, об этом заявил выпускающий редактор международных проектов телеканала CNN Райан Смит на мастер-классе «Будущее мира новостей» в Алматы.

«Для развития СМИ необходимо постоянно поддерживать высокий уровень конкурентноспособности, делая его привлекательным», - заявил Р.Смит, добавив, что в результате обычные пользователи медиапродукта станут его преданными подписчиками.

Он подчеркнул, что для продвижения СМИ в первую очередь нужно определить какую нишу он займет и какие ценные аудитории охватит, заработать опыт по выстраиванию прямых связей с потребителями медиапродукта.

«Необходимо фокусироваться на вашей ключевой аудитории и расти вместе с ней, не отставая от нее ни на шаг», - подчеркнул Р.Смит, добавив, что надо также следить и за новыми технологиями.

По его словам, продвижению СМИ также послужит работа с большими данными для расширения охвата аудитории. «Надо постоянно работать над собой и практиковаться», - сказал редактор CNN.