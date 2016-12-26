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    Пятеро бывший сотрудников телеканала ANS приступили к работе на AzTV - СПИСОК

    На AzTV будут приняты также два оператора бывшего ANS

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Пятеро бывших сотрудников телеканала ANS, лицензия которого была аннулирована, приступили к работе в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио вещание" (AzTV).

    Как сообщает Report, это бывшие телеведущие ANS Рашад Аббасов, Афсана Мехтиева, Самир Джаббаров, Натаван Бабаева и Роя Бененъярлы.

    Кроме того, на AzTV будут приняты два оператора бывшего ANS.

    В пресс-службе AzTV не стали комментировать вопрос, связанный с новыми назначениями. 

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