Пятеро бывший сотрудников телеканала ANS приступили к работе на AzTV - СПИСОК

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Пятеро бывших сотрудников телеканала ANS, лицензия которого была аннулирована, приступили к работе в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио вещание" (AzTV).

Как сообщает Report, это бывшие телеведущие ANS Рашад Аббасов, Афсана Мехтиева, Самир Джаббаров, Натаван Бабаева и Роя Бененъярлы.

Кроме того, на AzTV будут приняты два оператора бывшего ANS.

В пресс-службе AzTV не стали комментировать вопрос, связанный с новыми назначениями.