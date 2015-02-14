​Прошло 59 лет со дня первого телевизионного эфира в Азербайджане

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 59 лет со дня первого выхода в эфир нынешнего телеканала АзТВ в Азербайджане и на востоке. Как сообщает Report, бакинская студия телевидения в СССР начала свое вещание 14 февраля 1956 года.

В первый день трансляции телепередач на экране появилась тогда молодая актриса Наджиба Меликова, которая позже станет известной представительницей азербайджанской сцены. Она начала свое выступление словами "Показывает Баку". В тот день был показан художественный фильм "Бахтияр".

В 1970 году телевидение получило статус Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. А с 2005 года Распоряжением президента Ильхама Алиева компания преобразована в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Азербайджанское телевидение сыграло большую роль в формировании телевизионного пространства в республике.