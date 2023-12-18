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При организации Media.Az и Global Management состоялись тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ

При организации Media.Az и Global Management состоялись тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ При совместной организации ООО Media.Az и ООО Global Management были организованы тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ.
Медиа
18 декабря 2023 г. 20:12
При организации Media.Az и Global Management состоялись тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ

При совместной организации ООО Media.Az и ООО Global Management были организованы тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ.

Как сообщает Report, участники тренингов получили знания и навыки в области СММ в медиа.

Участникам, показавшим наилучшие результаты, будут предложены соответствующие вакансии.

Целью организации таких тренингов является профессиональная подготовка и обеспечение работой молодых кадров.

Отметим, что тренинги проводили главный редактор ООО Media.Az Джамиля Алекперова и специалист по цифровому маркетингу ООО Global Management Кянан Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоMedia and social media marketing training organized by Media.Az and Global Management
Версия на азербайджанском языке Фото"Media.Az" və "Global Management" təşkilatçılığı ilə KİV və sosial mediada marketinq üzrə təlimlər keçirilib

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