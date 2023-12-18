При организации Media.Az и Global Management состоялись тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ

При совместной организации ООО Media.Az и ООО Global Management были организованы тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ.

При совместной организации ООО Media.Az и ООО Global Management были организованы тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ.

Как сообщает Report, участники тренингов получили знания и навыки в области СММ в медиа.

Участникам, показавшим наилучшие результаты, будут предложены соответствующие вакансии.

Целью организации таких тренингов является профессиональная подготовка и обеспечение работой молодых кадров.

Отметим, что тренинги проводили главный редактор ООО Media.Az Джамиля Алекперова и специалист по цифровому маркетингу ООО Global Management Кянан Мамедов.