При организации Media.Az и Global Management состоялись тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ

При совместной организации ООО Media.Az и ООО Global Management были организованы тренинги по маркетингу в социальных медиа и СМИ.
Как сообщает Report, участники тренингов получили знания и навыки в области СММ в медиа.
Участникам, показавшим наилучшие результаты, будут предложены соответствующие вакансии.
Целью организации таких тренингов является профессиональная подготовка и обеспечение работой молодых кадров.
Отметим, что тренинги проводили главный редактор ООО Media.Az Джамиля Алекперова и специалист по цифровому маркетингу ООО Global Management Кянан Мамедов.