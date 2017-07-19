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    Президент Азербайджана выделил газетам финансовую помощь в размере 1 млн манатов

    Распоряжение подписано в целях усиления материально-технической базы газет

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении единовременной финансовой помощи издающимся в стране газетам.

    Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления материально-технической базы газет, издающихся в Азербайджанской Республике.

    Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издающимся в Азербайджанской Республике, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в 1-й части настоящего распоряжения.

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