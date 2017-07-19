Президент Азербайджана выделил газетам финансовую помощь в размере 1 млн манатов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении единовременной финансовой помощи издающимся в стране газетам.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления материально-технической базы газет, издающихся в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издающимся в Азербайджанской Республике, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в 1-й части настоящего распоряжения.