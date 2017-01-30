Пресс-атташе посольства Турции в Азербайджане посетил Совет прессы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Пресс-атташе посольства Турции в Азербайджане Хамит Карадениз посетил Совет прессы.

Как сообщили Report из СП, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов выразил удовлетворение развитием отношений между медиа структурами двух братских стран по восходящей линии. Он заявил, что демонстрация преданности азербайджанского медиа турецкой государственности во время попытки госпереворота в Турции 15 июля прошлого года сформировала новую, более искреннюю картину взаимного сотрудничества.

Х.Карадениз заявил, что при попытке госпереворота 15 июля было совершено нападение на здание Великого национального собрания. Он заявил о подготовке Управлением печати и информации Турции специальных брошюр, чтобы эти события никогда не были забыты. Здесь помещены изображения разрушенных частей здания Великого национального собрания и пр. материал.

Х.Карадениз передал одну из брошюр Совету прессы.