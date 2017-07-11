Представители СМИ Азербайджана встретились с министром внутренних дел Турции

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Анкара. 11 июля. REPORT.AZ/ Группа представителей средств массовой информации Азербайджана находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, целью визита, осуществляемого по приглашению правительства Турции, является донесение до мировой общественности правды о попытке государственного переворота произошедшего 15 июля 2016 года. В рамках визита журналисты сначала приняли участие в открытии фотовыставки, отражающей события 15 июля. Выступивший на выставке министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что самоотверженность шехидов и газиев ночи 15 июля ни с чем не сравнима.

Министр сообщил, что они проявили большую самоотверженность и это не простое дело: "Быть нацией нелегко. Те, кто боролся в тот вечер, внесли вклад в демократию. Это - испытание нации. Мы - народ который ведет борьбу за демократию. 15 июля нация проявила большой героизм. Нас пытаются ослабить. Мы такая нация, которая и после подобного способна выстоять. Им показалось что мы слабы, но они просчитались. Слава Богу, что эти силы не смогли добиться желаемого. Мы не желаем ни одной стране мира такого рода событий. Кто бы то ни был, виновники подобных действий ответят за совершенное. Я испытываю чувство гордости от того, что являюсь частью этой нации".

Министр отметил, что Турция движется по пути к цели: "Здесь основная роль возлагается на президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. События 15 июля были предотвращены благодаря его решимости. Еще раз отмечаю, что турецкий народ - это отважная нация".

В заключение министр сфотографировался на память с азербайджанскими журналистами.

Отметим, что представители зарубежных СМИ по приглашению правительства Турции находятся с визитом в этой стране.