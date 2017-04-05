Председатель НСТР: За последний год 15 юридических лиц получили лицензию, чтобы заниматься вещанием кабельной сети

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Сфера телерадиовещания является особой сферой деятельности и должна регулироваться законом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры при обсуждении законопроекта "О вещании кабельной сети" сказал председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

По его словам, если раньше можно было смотреть 40-50 каналов, теперь эта цифра превышает 100: "Данная сфера развивается ускоренными темпами. Поэтому существует необходимость в регулировании вопроса законом. Представьте, если исключить из кабельной сети какой-то местный канал, каково будет его экономическое положение? С этой точки зрения нужно увеличить внимание к данной области".

Председатель НСТР сказал, что за последний год 15 юридических лиц обратились в НСТР и получили лицензию для того, чтобы заниматься данным вещанием: "В новом законе, где вещание кабельной сети представляет важное значение, вопрос защиты государственных интересов выдвигается на передний план. Эти вопросы взаимосвязаны. Вещание в нашей стране зарубежных каналов напрямую наносит серьезный удар по рекламному рынку местных телеканалов. С этой точки зрения реклама зарубежных каналов ограничивается. Кроме того, существует вопрос регистрации зарубежных каналов в связи с вещанием в кабельной сети. Эти вопросы также отразились в законопроекте".