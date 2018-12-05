Председатель НСТР: Ситуация с языком на телевидении и радио - безрадостная

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "С 2008 года и по сей день в сфере телерадиовещания поднимается вопрос о применении азербайджанского языка. Но, к сожалению, серьезная проблема теле- и радио вещания - следование нормам литературного языка, и эта проблема все еще существует".

Как сообщает Report, об этом председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли сказал на конференции по итогам проведенных в августе-сентябре этого года мониторингов программ (передач) в сфере следования нормам литературного языка телерадиовещателями.

По его словам, в данной сфере имеются определенные продвижения и устранен ряд отрицательных тенденций.

Председатель НСТР отметил, что руководители телеканалов должны придавать значение умению ведущих чисто говорить на азербайджанском языке.

Он добавил, что в рекламных роликах, передачах о здоровье умение гостей говорить на родном языке также является проблемой: "Насчет этого с руководителями каналов была проведена беседа. Я считаю, что ситуация в данной сфере на телевидении и радио безрадостная. Они должны быть примером для общества. Речь людей, выходящих в эфир, должна соответствовать нормам литературного языка".