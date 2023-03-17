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PAŞA Həyat и Агентство развития медиа организовали тренинг для представителей СМИ

PAŞA Həyat и Агентство развития медиа организовали тренинг для представителей СМИ При совместной организации ОАО PAŞA Həyat Sığorta и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) был организован тренинг для представителей СМИ.
Медиа
17 марта 2023 г. 19:59
PAŞA Həyat и Агентство развития медиа организовали тренинг для представителей СМИ

При совместной организации ОАО PAŞA Həyat Sığorta и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) был организован тренинг для представителей СМИ.

Как сообщает Report, основной целью тренинга на тему "Что такое страхование жизни?" является повышение знаний журналистов в этой области, укрепление эффективного сотрудничества со СМИ и доведение до общественности информации о проделанной работе через СМИ.

Выступая на церемонии открытия, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании PAŞA Həyat Вели Мамедов рассказал о деятельности PAŞA Həyat. Представитель Агентства развития медиа Парвана Ибрагимова коснулась работ, проводимых агентством для развития профессиональной и отраслевой журналистики, заявила о важности правильного информирования общественности о страховании жизни.

После презентаций для представителей медиа был организован инфотур в головной офис компании PAŞA Həyat.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPAŞA Həyat və MEDİA tərəfindən media nümayəndələri üçün təlim təşkil olunub

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