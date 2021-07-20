Отыщет ли могилу сына агдамец, 28 лет назад похоронивший его под алычовым деревом?

Хагани Алиев - житель агдамского села Сарыджалы. 23 июля 1993 года, узнав об очередной атаке армян на Агдам, отправился домой, чтобы временно вывести оставшихся в селе родителей в безопасное место.

Хагани Алиев - житель агдамского села Сарыджалы. 23 июля 1993 года, узнав об очередной атаке армян на Агдам, отправился домой, чтобы временно вывести оставшихся в селе родителей в безопасное место.

Утром 24 июля, въехав на своем автомобиле в Агдам, Хагани встретил на пути военных, которых он принял за солдат Азербайджанской Национальной Армии. Но не прошло и нескольких минут, как военные открыли по ним огонь. Тесть и 7-летний сын Хагани погибли. Хагани понял, что город оккупирован, а он и его младший сын попадут в плен к армянам.

Он похоронил тестя у дороги, где их обстреляли, а сына – во дворе своего дома под алычовым деревом, который мальчик так любил…

Как передает Report, в документальном фильме "Могила под алычовым деревом", подготовленным Общественным телевидением, молодой отец, похоронивший 28 лет назад своего сына на родной земле, уже будучи пожилым мужчиной посетил родной край в поисках могилы сына.

За почти 30 лет оккупации в селе не осталось и камня на камне, дома разрушены, деревья уничтожены. Сможет ли Хагани в таких условиях найти свой двор? Удастся ли отыскать могилу, если все указывающие на нее знаки разрушены?

Узнать об этом можно будет, посмотрев документальный фильм Вюсали Мамедовой "Могила под алычовым деревом", который выйдет в эфир Общественного телевидения 23 июля, в 21:00. В этот день 28 лет назад армяне оккупировали освобожденный ныне Агдам.