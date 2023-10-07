Официальный портал Перу осветил зверства армян на территории Азербайджана

В статье под названием "Наконец-то в Карабах пришел мир", опубликованной на официальном портале Федерации журналистов Перу, освещены зверства, совершенные армянами на территории Азербайджана.

В статье под названием "Наконец-то в Карабах пришел мир", опубликованной на официальном портале Федерации журналистов Перу, освещены зверства, совершенные армянами на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Перу, в статье рассказывается о многолетней незаконной оккупации Арменией международно признанных территорий нашей страны, проведении этнических чисток, в результате которых более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Отмечается, что по итогам Отечественной войны, начатой Азербайджаном в 2020 году в ответ на новые провокации Армении, вооруженные силы этой страны потерпели полное поражение и сдались.

Далее в статье автор изложил свои впечатления от поездки на освобожденные от оккупации земли Азербайджана вместе с другими латиноамериканскими журналистами, рассказал об ужасных следах армянских зверств, свидетелями которых они стали в это время, разрушениях и разграблении городов и сел, памятников культурного и исторического наследия, кладбищ, осквернении религиозных храмов, экоциде, массовом минировании обширных территорий.

Автор подчеркивает, что этими действиями армяне пытались стереть на этих землях следы азербайджанцев.

В статье рассказывается о новых реалиях, сложившихся после победы Азербайджана, о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях и мерах, предпринятых руководством страны для обеспечения возвращения в свои дома азербайджанцев, изгнанных с родных земель.

Автор отмечает, что в результате проведения 19 сентября текущего года антитеррористических мероприятий локального характера, сокрушительного поражения, нанесенного азербайджанской армией остаткам незаконно размещенных на наших землях Вооруженных сил Армении и свержения так называемого преступного режима в Карабахе, удалось полностью обеспечить суверенитет нашей республики над всей ее территорией.

В статье отмечается важность призыва руководством нашей страны к процессу реинтеграции в многонациональное азербайджанское общество жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе и покидающих пределы страны.

Подчеркивается, что Азербайджан предпринимает все необходимые шаги для установления мира, безопасности, стабильности и процветания в регионе.

В завершение автор призывает Армению уважать территориальную целостность Азербайджана и не препятствовать подписанию мирного договора.