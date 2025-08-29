"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 лет
Медиа
- 29 августа, 2025
- 10:11
Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 20 лет.
Как сообщает Report, компании "Общественное телевидение и радиовещание", реализовавшей за 20 лет множество интересных проектов, удалось завоевать любовь и признание зрителей.
Помимо этого, канал проводил прямую трансляцию таких престижных спортивных соревнований как Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры.
Информационное агентство Report поздравляет сотрудников ITV, желает им успехов в их деятельности!
