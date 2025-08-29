    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    "Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 лет

    Медиа
    • 29 августа, 2025
    • 10:11
    Общественному телевидению и радиовещанию исполняется 20 лет

    Общественному телевидению (ITV), начавшему деятельность 29 августа 2005 года, исполняется 20 лет.

    Как сообщает Report, компании "Общественное телевидение и радиовещание", реализовавшей за 20 лет множество интересных проектов, удалось завоевать любовь и признание зрителей.

    Помимо этого, канал проводил прямую трансляцию таких престижных спортивных соревнований как Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры. 

    Информационное агентство Report поздравляет сотрудников ITV, желает им успехов в их деятельности!

    #местные телеканалы   #Общественное телевидение Азербайджана   #юбилей   #поздравление  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Последние новости

    10:19
    Фото

    МЧС провело учения в воинской части Погранслужбы в Лянкяране

    Происшествия
    10:16

    СМИ: Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯО

    Другие страны
    10:11

    "Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 лет

    Медиа
    10:11
    Фото

    Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере

    Финансы
    10:09

    Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

    Происшествия
    10:06

    Азербайджанская нефть подешевела до $69,31

    Энергетика
    10:04

    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

    Происшествия
    09:51

    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

    Происшествия
    09:38

    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей