Результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах обнародуют в апреле

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В первую декаду апреля планируется оглашение результатов мониторинга, проведенного с целью проверки степени соблюдения азербайджанскими телеканалами норм литературного языка.

Об этом Report заявила ведущий научный сотрудник мониторингового отдела Института языкознания имени Насими, член мониторинговой группы Назакят Газыева.

По ее словам, в СМИ, и в особенности на телеканалах должны увеличить внимание вопросам соблюдения норм литературного азербайджанского языка, его охране и развитию: "Аудитория телеканалов более обширная. Реальность заключается в том, что в основном люди, вне независимости от возраста и социального положения, получают информацию с телеканалов. По этой причине СМИ должны уделять большее внимание соблюдению норм литературного языка. Нарушение телеканалами норм литературного языка отрицательно сказывается на развитии родного языка".

Н.Газыева добавила, что мониторинг, проведенный согласно требованиям "Госпрограммы по развитию и правильному применению азербайджанского языка", охватывает информационные программы телеканалов: "Проводимые институтом работы в основном направлены на выявление степени соблюдения норм литературного языка. На руководство телеканалов возлагается ответственность по контролю за соблюдением норм литературного языка".

По мнению Н.Газыевой, за соблюдением норм литературного языка на телеканалах должен следить Национальный совет телевидения и радио (НСТР).

Напомним, что Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана осуществляет мониторинг для изучения степени соблюдения телеканалами норм литературного языка. Институт языкознания имени Насими и НСТР планируют совместную конференцию, посвященную результатами мониторинга.