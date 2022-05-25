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Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана

Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана Обнародованы данные о рекламных доходах телерадиовещателей в Азербайджане.
Медиа
25 мая 2022 г. 11:03
Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана

Обнародованы данные о рекламных доходах телерадиовещателей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в показателях рынка аудиовизуальной индустрии Азербайджана за 2021 год.

В 2021 году рекламные доходы вещателей (включая НДС) составили в общей сложности 42 300 000 манатов. Из этого 35.900.000 манатов подпадает на долю телевизионных вещателей (AZTV, Mədəniyyət TV, İdman TV, ITV, Space TV, ATV, Xəzər TV, ARB, ARB 24, CBC Sport TV, Real TV), 6.400.000 манатов - на долю радиовещателей (Azərbaycan Radiosu, İctimai Radio, Space Radio, Azad Azərbaycan Radiosu, 106FM, ASAN Radio, Avto FM, Radio TMB, Radio Enerji, Xəzər FM, Araz Radiosu, Media FM).

В течение 2021 года из государственного бюджета вещателям выделено 55.700.000 манатов.

Из них 51.700.000 манатов выделено вещателям, финансируемым из госбюджета, 4.000.000 манатов - частным (коммерческим) вещателям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda televiziya və radio yayımçılarının reklam gəlirləri açıqlanıb

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