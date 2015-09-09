Обнародовано название нового радио в Азербайджане - ФОТО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано название нового радио в Азербайджане.

Как сообщил Report заведующий отделом информационного обеспечения государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям ("ASAN xidmət") Анар Гусейнов, радио, созданное при данной структуре, будет называться "Асан радио".

По его словам, выход "Асан радио" в эфир предусмотрен до конца года: "Уже получена лицензия на деятельность радио. Предприняты все необходимые меры по обеспечению радио офисом и необходимой инфраструктурой, оснащению техническим оборудованием".

А.Гусейнов отметил, что в настоящее время проводится работа по формированию коллектива радио, привлечению сотрудников.

По поводу вопроса о том, кто будет назначен на должность главного редактора радио, А.Гусейнов, заявил, что решение об этом пока не принято.

Он сообщил, что "Асан радио" будет функционировать как отдельная структура при службе ASAN xidmət. "На первом этапе трансляция радио предусмотрена в Баку и на Абшеронском полуострове. Радио выйдет в эфир на азербайджанском языке. Однако некоторые новости и информация в течение нескольких минут будут передаваться на русском и английском языках. Национальный совет теле- и радиовещания дал разрешение и государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям имеет на это полномочия".

Отметим, что 8 сентября на заседании Национального совета теле- и радиовещания государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN xidmət) получило специальное разрешение на общереспубликанскую радиотрансляцию вне конкурса на частоте 100 МГц сроком на 6 лет.