​Обнародована дата судебного заседания по иску ANS в отношении НСТР

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована дата рассмотрения апелляционной жалобы по иску, возбужденному телекомпанией ANS TV против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, судебное заседание назначено на 5 ноября.

Отметим, что ANS TV возбудил иск касательно ликвидации решения, вынесенного НСТР в отношении телеканала.

Напомним, что на прошедшем 30 сентября заседании НСТР рассмотрели административное производство по факту нарушения телеканалом ANS требований закона "О телерадиовещании".

В решении НСТР отмечается, что с учетом создания в программах "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" ложных шоу, создаваемых под видом поддержки решения социальных проблем, в которых семейные конфликты и негативы в обществе превращают в шоу, искусственно раздувают темы, ставят лицом к лицу членов семей и родственников, играют на чувствах людей, создают искусственную напряженность, унижают честь и достоинство граждан, пятнают деловой имидж, не соблюдают национально-духовных ценностей, не уважают установленных Конституцией Азербайджанской Республики прав и свобод граждан и пр. было принято решение о приостановке эфира передач с 5 октября 2015 года на месяц.

ANS требует аннулировать соответствующее решение НСТР.