НСТР выразил отношение к сценам курения сигарет в эфире

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Национальный Совет по телерадиовещанию проводит мониторинг телеэфира на предмет использования сцен курения.

Об этом Report заявил завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев.

Он отметил, что в связи с этим наводятся соответствующие справки: "Телевещатели адаптируются к действующему законодательству. В этом смысле есть определенные недостатки в эфире, однако мы не допустим массовости подобных явлений”.

Напомним, что согласно вступившему в силу в прошлом году распоряжению главы государства “Об ограничении использования табачных изделий”, в телепередачах, фильмах, видео- и кинохронике запрещена демонстрация и использование табачных изделий, этот запрет также распространяется на спектакли, эфиры передач, вещаемых по кабельному телевидению.