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    НСТР временно отменил решение, трансляция программы Hesabat возобновлена

    Нушираван Магеррамли: Мы учли искреннюю позицию руководства канала и позволили возобновить трансляцию программы Hesabat

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) временно отменил решение о приостановке трансляции программы Hesabat на телеканале ANS.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель НСТР Нушираван Магеррамли на проведенной 23 января пресс-конференции.

    Он отметил, что они приостановили действие принятого в отношении телеканала ANS решения: "Мы учли искреннюю позицию руководства канала и позволили возобновить трансляцию программы Hesabat". 

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