​НСТР: В ближайшее время в Азербайджане приостановят аналоговое вещание

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время на территории Азербайджана действуют около 500 станций, обеспечивающих вещание телепередач.

Как сообщил Report заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Иса Мамедов, 104 из них цифровые, а около 400 - аналоговые станции.

Пока вещание посредством станций производится параллельно.

И.Мамедов заявил об установке цифровых передающих станций в различных точках Азербайджана: "К примеру, в Баку цифровые станции установлены в Гюнешли, Фатмеи и на телевышке. Цифровые передающие станции уже действуют. После принятия НСТР решения о приостановке аналогового вещания, деятельность занимающихся данным видом вещания около 400 станций будет приостановлена. Точную дату я назвать не могу, однако это ожидается в ближайшее время".

По словам завотделом, если одна цифровая передающая станция охватывает 11 телепрограмм, то одна аналоговая станция - всего одну программу.