​НСТР сделал предупреждение ANS

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, на заседании обсуждался факт нарушения требований закона "О телерадиовещании" Независимой вещательной и медиа компанией ANS.

11 декабря 2014 года на выходящей в эфир с 16:30 до 19:00 передаче "Adam içində" были употреблены нецензурные выражения (в 17:40, 17:44), что противоречит требованиям пункта 2.8 "Особых правил, запрещающих показ декодированных программ, наносящих вред физическому, умственному и моральному развитию детей и подростков, в том числе программ, содержащих сцены эротики и жестокости". В связи с этим фактом Независимой вещательной и медиа компании ANS было сделано предупреждение.