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    НСТР: Real TV начнет работу на этой неделе

    © Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Real TV начнет работу на этой неделе.

    Об этом Report сообщили в Национальном совете телерадиовещания Азербайджана.

    На Azerspace Real TV будет вещать на частоте 11135, поляризация горизонтальная, 27500.

    Напомним, что согласно решению, принятому на заседании Национального совета телерадиовещания 5 марта, ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" выдали бессрочную лицензию для спутникового вещания как специализированного новостного канала.

    Новостной канал ООО называется Real TV.

    Директором ООО является известный тележурналист Миршахин Агаев.

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