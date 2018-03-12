НСТР: Real TV начнет работу на этой неделе

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Real TV начнет работу на этой неделе.
Об этом Report сообщили в Национальном совете телерадиовещания Азербайджана.
На Azerspace Real TV будет вещать на частоте 11135, поляризация горизонтальная, 27500.
Напомним, что согласно решению, принятому на заседании Национального совета телерадиовещания 5 марта, ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" выдали бессрочную лицензию для спутникового вещания как специализированного новостного канала.
Новостной канал ООО называется Real TV.
Директором ООО является известный тележурналист Миршахин Агаев.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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