НСТР прокомментировал инцидент между Эльчином Алибейли и Марал Тахиргызы

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал инцидент в эфире телеканала Space на передаче "El bizim, sirr bizim", ведущим которой является Эльчин Алибейли.

Как сообщил Report завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев, данная передача взята под мониторинговый надзор Совета.

Т.Дадашев отметил, что произошедшее на передаче и поведение ведущего анализируются:

"В связи с этой ситуацией было составлено соответствующее заявление и передано руководству.

Что касается оскорбления на передаче ведущим Марал Тахиргызы, я считаю, что этот человек может лично прокомментировать данный вопрос и сказать, считает ли случившееся оскорблением для себя. Тем не менее, с точки зрения здорового эфира недопустимо, чтобы ведущие в эфире грубили людям по какой-либо причине, обвиняли в противовес эфирной этике, вели себя как судьи".

Отметим, что ведущий передачи "El bizim, sirr bizim" Эльчин Алибейли выгнал Марал Тахиргызы с передачи.