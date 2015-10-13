​НСТР принял решение о приостановке показа сериала на ATV и применении штрафа в отношении ANS TV

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Об этом Report сообщили в НСТР.

На заседании рассмотрели дела об административном производстве и административных правонарушениях по факту нарушения телеканалами ATV и ANS требований закона "О телерадиовещании".

С учетом нарушения телерадиокомпанией ATV 32-й статьи закона № 345-IIQ от 25 июня 2002 года и требований пункта 3.7 "Особых правил, запрещающих показ декодированных программ, наносящих вред физическому, умственному и моральному развитию детей и подростков, в том числе программ, содержащих сцены эротики и жестокости", было принято решение о приостановке с 14 октября на месяц транслируемого с 10 октября с 11:31-ти до 12:31 сериала "Qaynanamız" производства SOY Продакшн. В качестве причины приводится использование в сериале неэтичных фраз.

Кроме того, на заседании за нарушение статьи 35.5 закона №345-IIQ от 25 июня 2002 года "О телерадиовещании", нарушение требований статьи 20.5 закона №1281-IVQ от 15 мая 2015 года "О рекламе", переход к рекламе после 26-й минуты транслируемого 25.09.2015 года в 23:32 художественного фильма "Hobbit: Smauq xarabalığı", телеканал ANS оштрафован на 5 000 манатов, за переход к рекламе после 30-й минуты транслируемого 04.10.2015 года в 05:46 художественного фильма "Saflaşma gecəsi" - на 5 000 манатов, переход к рекламе после 31-й минуты транслируемого 09.10.2015 года в 22:54 художественного фильма "Dünya müharibəsi" - 5 000 манатов, переход к рекламе после 26-й минуты транслируемого 02.10.2015 года в 23:00 художественного фильма "Ulduzlar arası", переход к рекламе после 35-й минуты транслируемого 10.10.2015 года в 14:17 художественного фильма "Üç qardaş" - на 5 000 манатов. В целом телеканал оштрафован на 25 000 манатов.