​НСТР: Поведение Миршахина во время и после заседания резко отличалось

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "ANS подает в суд на каждого, кто говорит в его адрес недоброжелательное слово и объясняет свои действия тем, что защищает свой имидж и деловую репутацию. Это его право. Однако нельзя желать другим людям того, что себе не пожелаешь".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Национального совета телерадиовещания Таваккюль Дадашев.

По его словам, выбравшие этот путь должны обращать внимание на свои слова и поступки: "Было бы неплохо, если пытающиеся решить все вопросы путем судебного разбирательства лица контролировали свои слова. К примеру, в заявлении сайту anspress.com Миршахин Агаев сказал, что у Нуширавана Магеррамли есть проблема по имени Хошгедем. Проблем с передачей у него нет, проблемы связаны с самой Хошгедем ханым.

Можно ли после этих слов подать на него в суд? Является ли это клеветой, или нет? Какое дело может быть у совета или его председателя с ведущей? Разве когда-нибудь в своих заявлениях мы упоминали имя телеведущего? Нет. Мы всегда говорили, что в ответе перед законом бывают лишь вещатель и его ответственные лица, а не ведущий.

Миршахин прекрасно знает, что подобное заявление может навредить и ему самому. Поведение Миршахина во время и после заседания резко отличалось. На заседании во избежание принятия более строгого решения он молчал. После заседания он заговорил по-другому".