 Наверх
    Закрыть фоторежим

    НСТР: После прекращения аналогового вещания население не столкнется с трудностями

    Большая часть пользуется кабельной сетью, спутниковыми антеннами и телевизорами нового поколения

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Маловероятно, что после прекращения аналогового вещания население столкнется с трудностями".

    Об этом в заявлении Report сказал руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

    Он напомнил, что в стране уже несколько лет аналоговое телевидение транслируется параллельно с цифровым: "Практически с 2011 года аналоговое телевидение транслируется параллельно с цифровым. Большая часть пользуется кабельной сетью, спутниковыми антеннами и телевизорами нового поколения".

    Отметим, что согласно решению №10 Национального совета телерадиовещания от 27 сентября, с 1 ноября 2016 года в городе Баку и на Абшеронском полуострове будет приостановлено аналоговое вещание. 

    На следующем этапе - с 1 декабря 2016 года аналоговое вещание будет приостановлено и в регионах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi