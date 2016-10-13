НСТР: После прекращения аналогового вещания население не столкнется с трудностями

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Маловероятно, что после прекращения аналогового вещания население столкнется с трудностями".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

Он напомнил, что в стране уже несколько лет аналоговое телевидение транслируется параллельно с цифровым: "Практически с 2011 года аналоговое телевидение транслируется параллельно с цифровым. Большая часть пользуется кабельной сетью, спутниковыми антеннами и телевизорами нового поколения".

Отметим, что согласно решению №10 Национального совета телерадиовещания от 27 сентября, с 1 ноября 2016 года в городе Баку и на Абшеронском полуострове будет приостановлено аналоговое вещание.

На следующем этапе - с 1 декабря 2016 года аналоговое вещание будет приостановлено и в регионах.