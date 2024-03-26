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Новый выпуск подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова: Теракт в "Крокусе", возвращение казни в РФ и война в Украине

Новый выпуск подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова: Теракт в "Крокусе", возвращение казни в РФ и война в Украине Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" известного журналиста Гамида Гамидова стал востоковед и автор Telegram-канала Suleymanov Руслан Сулейманов.
Медиа
26 марта 2024 г. 20:29
Новый выпуск подкаста Поговорим? Гамида Гамидова: Теракт в Крокусе, возвращение казни в РФ и война в Украине

Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" известного журналиста Гамида Гамидова стал востоковед и автор Telegram-канала Suleymanov Руслан Сулейманов.

Как сообщает Report, собеседники обсудили ряд актуальных в последнее время вопросов, в том числе теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", сведения о возвращении смертной казни в России, а также война в Украине.

Р.Сулейманов назвал неубедительными видео признания "таджиков с трясущимися губами и дрожащими коленями", которые являются основными подозреваемыми.

"Думаю, что мог быть кто угодно... На мой взгляд, в любом случае здесь речь идет о какой-то очень легкой и удобной мишени, о тех, на кого проще подумать. Есть, как мы знаем уже, и украинский след, о чем говорил лично президент России [Владимир] Путин... Но пока кроме этих неуклюжих признаний таджиков с трясущимися губами и дрожащими коленями у нас ничего нет. Это не выглядит неубедительно, лично для меня во всяком случае", - сказал Р.Сулейманов.

Он также отметил, что возвращение смертной казни в РФ необходимо властям для демонстрации неприятия каких-либо западных ценностей.

"Ведь мораторий был введен, именно потому что Россия сближалась с Европой в середине 90-х годов. Это было одно из требований европейских стран... Теперь российские власти хотят показать, что Россия - это не Европа, не Запад, это антизапад. У России свой путь, другие ценности, и что сегодня России ближе путь Северной Кореи или Ирана, где есть смертная казнь", - считает Р.Сулейманов.

Подробнее в видео:

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Версия на азербайджанском языке Həmid Həmidovun “Danışaq?” layihəsi: Rusiyada miqrasiya siyasəti və ölüm hökmünün bərpası

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