Некоторые грубо нарушают журналистскую этику, ссылаясь на свободу слова - МНЕНИЕ

"Сейчас и в СМИ, и в социальных сетях созданы широкие возможности для того, чтобы любой человек мог делиться информацией или высказывать свое мнение".

"Сейчас и в СМИ, и в социальных сетях созданы широкие возможности для того, чтобы любой человек мог делиться информацией или высказывать свое мнение".

Об этом в беседе с Report сказал председатель Лиги демократических журналистов Ядигар Мамедли.

По его словам, сейчас некоторые лица, называющие себя представителями прессы, блогерами, ссылаясь на свободу слова, грубо нарушают журналистскую этику, злоупотребляя безграничными возможностями интернета:

"В последнее время проделано много работ. Создание Агентства по развитию медиа, принятие закона "О медиа" как раз направлены на то, чтобы в этой сфере работал закон. Минувшим днем Генпрокуратура распространила заявление о принятии мер в отношении таких лиц, и это можно понять".

Я.Мамедли подчеркнул, что журналисты, новостные порталы не должны злоупотреблять свободой слова:

"Конечно, интернет предоставляет большие возможности к доступу информации, но нельзя делиться ею, не проверив подлинность. Тем более, если это затрагивает общественные интересы. Если это достоверная информация, никто не сможет предъявить каких-либо претензий журналисту или медийному органу".

Напомним, что минувшим днем Генеральная прокуратура распространила информацию о том, что в последние дни некоторые пользователи социальных медиа распространяют не соответствующую действительности информацию с целью подрыва репутации Азербайджанской армии, работы по укреплению обороноспособности государства, создания искусственного ажиотажа среди граждан. Для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генпрокуратуру.

Руководителю сайта “jamaz.info" Ибишбейли Фикрету Фарамаз оглу, руководителю сайта “miq.az" Алышову Агилю Балабей оглу, жителю города Ширвана Исмаилову Эльчину Ханкярям оглу, жителю Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительнице Хачмазского района Фаталиевой Нуране Этибар гызы в соответствии со статьей 22 закона “О прокуратуре” были сделаны предупреждения о недопустимости подобных негативных публикаций в будущем.

Кроме того, на Шахмурадова Тофика Тахмураз оглу, разместившего на своей странице в Facebook информацию, запрещенную законом, в соответствии со статьей 24 закона "О прокуратуре” было заведено уголовное дело по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, начато производство.

Дело для рассмотрения было направлено в Низаминский районный суд города Баку. Решением суда Тофику Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.