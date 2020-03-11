Названа причина прекращения вещания Lider TV

Национальный совет телерадиовещания Азербайджана (НСТР) прокомментировал приостановление вещания телеканала Lider.

Руководитель аппарата НСТР Асеф Гаджиев сообщил Report, что телеканал приостановил вещание из-за внутренних технических проблем:

"Вчера вечером и сегодня утром мы связались с телеканалом Lider. Мы узнали, в чем проблема. Вчера вечером телеканал приостановил вещание из-за технической неисправности, после устранения которой вещание будет продолжено".

Эфир телеканала был приостановлен 10 марта примерно после 22:00.

Телеканал Lider действует с 2000 года.