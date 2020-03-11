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Названа причина прекращения вещания Lider TV

Названа причина прекращения вещания Lider TV

Национальный совет телерадиовещания Азербайджана (НСТР) прокомментировал приостановление вещания телеканала Lider.

Руководитель аппарата НСТР Асеф Гаджиев сообщил Report, что телеканал приостановил вещание из-за внутренних технических проблем:

"Вчера вечером и сегодня утром мы связались с телеканалом Lider. Мы узнали, в чем проблема. Вчера вечером телеканал приостановил вещание из-за технической неисправности, после устранения которой вещание будет продолжено".

Эфир телеканала был приостановлен 10 марта примерно после 22:00.

Телеканал Lider действует с 2000 года.

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