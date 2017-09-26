Назначен новый руководитель телерадиокомпании Азад Азербайджан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" Вугар Гарадаглы освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, на его место назначен заслуженный журналист Азер Халилов.

Кроме того, освобожден от занимаемой должности глава департамента компании по общественно-политическим вопросам и связям с общественностью и ведущий передачи "ATV Утро" Туран Ибрагимов.

Отметим, что ранее А. Халилов занимал должность директора телеканала CBC.