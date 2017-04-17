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    Назначен новый главный редактор газеты Şərq qapısı

    Председатель Верховного совета Нахчывана подписал в связи с этим распоряжение

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сменился главный редактор газеты Şərq qapısı ("Врата востока").

    Как сообщает Report, в связи с этим председатель Верховного совета Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение.

    Распоряжением на должность главного редактора газеты Şərq qapısı назначена Мехрибан Паша гызы Султанова.

    До этого М. Султанова работала руководителем пресс-службы Нахчыванского государственного университета.

    Напомним, что до этого главным редактором газеты Şərq qapısı был Турал Габиль оглу Сафаров.

    Отметим, что учредителями газеты Şərq qapısı являются Верховный совет и Кабинет министров Нахчыванской автономной республики.

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