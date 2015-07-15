​НАНА наградила журналистов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла научно-практическая конференция под названием "Наука и медиа - мультидисциплинарные направления и перспективы", посвященная 140-летию национальной печати.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке НАНА и Совета прессы.

На конференции приняли участие президент НАНА Акиф Ализаде, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу, главный редактор газеты "Ики Сахил" Вугар Рагимзаде, главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев, члены Правления Совета прессы, руководители СМИ.

Президент НАНА Акиф Ализаде коснулся отношений между Академией и прессой. Он отметил, что в Академии впервые проводится мероприятие, связанное с печатью: "Подобные конференции укрепляют отношения между Академией и прессой. Пресса должна сплотиться с Академией и оказать поддержку динамичному развитию науки".

В своем выступлении председатель Совета прессы Афалатун Амашов сказал, что в случае единства и сплоченности науки и журналистики можно внести больший вклад в развитие общества: "Без науки нет и журналистики. Проводимые в последнее время реформы как в области образования, так и в Академии дают надежду на то, что наша наука развивается и будет развиваться. За все достижения сегодня мы благодарны национальной печати".

Затем А.Амашов вручил руководителю службы по связям с общественностью НАНА Зульфугару Фарзалиеву специальный диплом Совета прессы.

В конце мероприятия за объективную, полную, непрерывную публикацию новостей о НАНА и за заслуги в развитии науки были награждены руководители, редакторы и сотрудники нескольких СМИ. В числе награжденных - главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев.