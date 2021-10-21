О нас
Report Georgia
Аудио новости

Намиг Маилов: В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции

Намиг Маилов: В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции.
Медиа
21 октября 2021 г. 14:02
Намиг Маилов: В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции

В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор журнала "Region plus" Намиг Маилов на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Главный редактор подчеркнул, что этот процесс связан со снижением доверия к социальной сети:

"Мы должны понимать разницу между информацией в социальной сети, и информацией, размещенной информационным агентством. Агентство никогда не будет делиться неточной информацией. В противном случае, это ударит по его имиджу. По тому же правилу действуют и печатные СМИ, нельзя удалить что-либо из статьи, уже опубликованной в журнале. Журнал "Region plus" - не исключение, каждый материал проверяется неоднократно".

Намиг Маилов отметил, что для издания качественного журнала в редакции проводится большая работа:

"Внутренняя "кухня" журнала достаточно сложная. Авторские материалы сначала читает редактор. Весь процесс контролирует ответственный секретарь, и это довольно сложная работа. На следующем этапе материалы редактирует литературный редактор. Затем корректор еще раз вычитывает статью, вносит коррективы. После создания макета журнала корректор должен еще раз просмотреть записи. Даже такие мелочи, как качество фотографий, их расположение, занимают значительное время, также немало времени занимает подборка цветов. После этого журнал выходит в печать, причем, надо успеть сделать все вовремя, чтобы не было опозданий с выпуском журнала".

Намиг Маилов является главным редактором журнала "Region plus" с 2006 года. До этого работал в информационном агентстве "Turan" и телеканале ATV.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоNamig Mayilov says there is a global tendency of return to printed press
Версия на азербайджанском языке ФотоNamiq Mayılov: “Dünyada çap məhsuluna dönüş tendensiyası duyulur”

Экслюзивные новости

Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi