Намиг Маилов: В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции

В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции.

В мире наблюдается тенденция возвращения к печатной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор журнала "Region plus" Намиг Маилов на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Главный редактор подчеркнул, что этот процесс связан со снижением доверия к социальной сети:

"Мы должны понимать разницу между информацией в социальной сети, и информацией, размещенной информационным агентством. Агентство никогда не будет делиться неточной информацией. В противном случае, это ударит по его имиджу. По тому же правилу действуют и печатные СМИ, нельзя удалить что-либо из статьи, уже опубликованной в журнале. Журнал "Region plus" - не исключение, каждый материал проверяется неоднократно".

Намиг Маилов отметил, что для издания качественного журнала в редакции проводится большая работа:

"Внутренняя "кухня" журнала достаточно сложная. Авторские материалы сначала читает редактор. Весь процесс контролирует ответственный секретарь, и это довольно сложная работа. На следующем этапе материалы редактирует литературный редактор. Затем корректор еще раз вычитывает статью, вносит коррективы. После создания макета журнала корректор должен еще раз просмотреть записи. Даже такие мелочи, как качество фотографий, их расположение, занимают значительное время, также немало времени занимает подборка цветов. После этого журнал выходит в печать, причем, надо успеть сделать все вовремя, чтобы не было опозданий с выпуском журнала".

Намиг Маилов является главным редактором журнала "Region plus" с 2006 года. До этого работал в информационном агентстве "Turan" и телеканале ATV.