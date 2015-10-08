Национальный совет телерадиовещания подал в суд на ANS

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) подал в суд на независимую телерадиокомпанию ANS.

Как сообщает Report, причиной этому является нерациональное использование средств, выделенных ANS из государственного бюджета для съемок сериала.

НСТР обратился в 1-й Бакинский административно-экономический суд и заявил, что ANS TV не снял сериал, проект которого представил в совет.

"Из 200 тыс. манатов, выделенных для съемок сериала, 160 тыс. выплачено каналу, а 40 тыс. манатов пока еще остаются в госбюджете. Отчет о съемках ANS должен был представить в июле 2015 года, однако отчет так и не представлен. Вместо этого в сентябре нам показали другой сериал и, изменив дату контракта, предложили поставить этот сериал вместо другого. Этот сериал совершенно другой, а не тот, для которого были выделены средства из госбюджета", - сообщили Report в НСТР.

НСТР требует от ANS возврата 160 тыс. манатов в государственный бюджет.