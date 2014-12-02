Начались пробные трансляции совместного тюркского телеканала

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Идея создания совместного тюркского телеканала была выдвинута президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на встрече в верхах глав тюркоязычных государств, которая состоялась в июне текущего года в Бодруме. В связи с этим уже создана координационная группа".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на проходящем сегодня в Баку заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Тюрк ПА директор проекта Тюркского совета Замин Алиев.

По его словам, в конце октября этого года на заседании координационной группы было принято решение о создании телеканала. Структура канала состоит из правления, Совета директоров и редакционного состава. Директор проекта отметил, что телеканал будет вещать как на английском языке, так и на официальных государственных языках тюркоязычных стран: "Телеканал будет иметь такой же международный статус, как у каналов "Al Jazeera", "Euronews". Пока идут пробные трансляции, но в скором времени телеканал начнет свою деятельность".

З.Алиев добавил, что финансирование канала возьмут на себя страны-члены организации: "В то же время офис телеканала будет находиться в одной из стран, входящих в организацию. Уже готовится проект соглашения. Название канала пока неизвестно. Будет проведен конкурс на название и лого телеканала. Наряду с этим, канал будет предназначен для широких масс. Также будет создан веб-сайт канала".