На этой неделе продолжится судебное разбирательство по иску Айдына Алиева против руководства Azxeber.com

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Бывший председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев подал в суд на гендиректора и главного редактора сайта Azxeber.com Афсаладдина Агаларова и Гаджибека Гейдарли.

Об этом Report сообщил адвокат Адем Мамедов.

А.Алиев в отношении обоих лиц обратился в Бинагадинский районный суд в порядке особого обвинения.

16 января этого года он обратился в суд, потребовав наказать А.Агаларова и Г.Гейдарли по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК АР.

А.Мамедов сказал, что А.Алиев так обосновал исковое заявление: "На сайте Azxeber.com в статье под заголовком "Арестованный в Грузии оказался приближенным полковника-лейтенанта ГТК Айдына Алиева – ПОДРОБНОСТИ" меня обвинили в участии в тяжком преступлении, оклеветали, распространив пятнающую честь и достоинство информацию".

На последнем судебном заседании А.Мамедов в своем выступлении попросил оправдательного приговора для А.Агаларова и Г.Гейдарли.

Очередное заседание суда назначено на 12 мая.

Отметим, что А.Алиев не вошел в состав нового правительства.