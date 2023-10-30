Мурад Дадашев: Сейчас исполнители часто просят нас платить им за выход в эфир

Мурад Дадашев: Сейчас исполнители часто просят нас платить им за выход в эфир

Сейчас исполнители часто просят нас платить им за выход в эфир.

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Сейчас исполнители часто просят нас платить им за выход в эфир. Как сообщает Report, об этом генеральный директор "Медиа центр Хазар", народный артист Мурад Дадашев заявил во время панельной дискуссии на Музыкальном форуме в Баку. По его словам, основной доход телеканала зависит от рейтинга. "Я открыто говорю, что раньше исполнители предлагали нам оплату, для выхода в эфир, но сейчас исполнители в большинстве случаев требуют оплату с нас. Мы знаем, что, как телеканалы, должны осуществлять просветительскую деятельность. Но мы должны осознавать, что к концу месяца я должен выплатить зарплату около 600 сотрудников "Хазар ТВ", - сказал Дадашев. Подпишитесь на наш Telegram канал