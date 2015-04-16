​Мубариз Гурбанлы встретится с главными редакторами

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Международном пресс-центре состоится встреча председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы с руководителями СМИ. Об этом Report сообщили в Совете по прессе.

На встрече на тему "Национально-духовные и религиозные ценности: историчность и современность" внесут ясность в различные аспекты связанной с религией политики азербайджанского государства, проанализируют ситуацию с толерантностью религии в стране, обязанности, возложенные на СМИ и журналистские организации в данном направлении.

Отметим, что Совет по прессе продолжает организовывать встречи руководства госструктур с руководителями медиа. Последняя подобная встреча прошла 8 апреля с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым.