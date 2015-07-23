Мобильное приложение Sputnik будет действовать и на азербайджанском языке

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Мобильное приложение Sputnik для платформ iOS и Android стало доступно на азербайджанском языке.

Об этом Report сообщили из пресс-секретариата Sputnik.

По информации, оно позволяет пользователям смартфонов в режиме 24х7 получать новости, просматривать фотографии и слушать потоковое радио на десятках языков мира. В дополнение к приложению на азербайджанском языке, приложение Sputnik также доступно пользователям на сербском, английском, итальянском, польском, абхазском, португальском, китайском, японском, немецком, французском, хинди, киргизском, турецком, вьетнамском, белорусском, дари, датском, корейском, курдском, норвежском, пушту, персидском, финском, шведском, урду, арабском, молдавском, грузинском и русском языках.

Приложение Sputnik можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play. Помимо полной новостной картины дня, обладатели нового приложения Sputnik смогут читать комментарии экспертов на актуальные темы, просматривать аналитику и инфографику.

Любой информацией можно будет тут же поделиться в социальных сетях с помощью встроенного сервиса. В новом продукте Sputnik реализованы новейшие подходы, интерфейс сделан удобным и понятным, а разнообразные настройки позволяют учесть интересы всех пользователей приложений на платформах iOS и Android. Приложение будет работать на всех современных смартфонах с операционными системами iOS 6.0 и выше и Android 4.0 и выше.

Отметим, что Sputnik (sputniknews.com) - новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.