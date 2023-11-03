О нас

Мировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане

Мировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября в Астане под девизом "Тюркский век", его выступление, высказанные мнения и проведенные двусторонние встречи широко освещаются миров
Медиа
3 ноября 2023 г. 23:10
Мировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября в Астане под девизом "Тюркский век", его выступление, высказанные мнения и проведенные двусторонние встречи широко освещаются мировыми средствами массовой информации.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новостях, распространенных турецкими СМИ, в том числе TRT Haber, агентством "Анадолу", Yeni Shafak, En Son Haber, Haberler, Cumhuriyet, Son Dakika и другими медиаструктурами, указывается, что президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что авторитет Организации тюркских государств и впредь будет расти, подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества стран-членов организации в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность.

В публикациях говорится, что Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркских государств, сообщается о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда и Азербайджано-кыргызского фонда развития, отмечается, что в январе-сентябре текущего года товарооборот страны с тюркскими государствами вырос на 40 процентов, Азербайджан утвердил себя как надежная транзитная страна между странами Центральной Азии и рынками Турции и Европы и внес значимый вклад в деятельность транспортного коридора Восток-Запад.

В материале, распространенном TRT Haber, со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева отмечается, что на строительно-восстановительные работы в Карабахе из бюджета Азербайджана были потрачены средства в размере 7 миллиардов долларов, а в следующем году будет выделено как минимум 2,4 миллиарда долларов. Подчеркивается, что успешно реализуется программа Великого возвращения, в города Лачин и Физули и три села вернулись бывшие вынужденные переселенцы, до конца 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур планируется возвращение более 140 тысяч человек.

В статье, опубликованной на сайте Yeni Şafak, приводится высказывание президента Ильхама Алиева: "На протяжении всех этих лет Азербайджан стремился решить конфликт мирным путем. Однако целью Армении было закрепить статус-кво, основанный на оккупации. Провокационные действия и заявления руководства Армении в 2020 году, в том числе военные провокации, сделали Вторую Карабахскую войну неизбежной. В 44-дневной Отечественной войне 2020 года Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанес поражение Армении на поле боя и восстановил территориальную целостность и историческую справедливость".

В статье подчеркивается, что 19 сентября 2023 года Азербайджан осуществил локальные антитеррористические мероприятия в целях нейтрализации незаконных вооруженных формирований на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и, завершив их в течение 23 часов, в результате полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Новостные сайты и информационные порталы Казахстана - "Казинформ", "Голос народа", Sputnik, Baq, Tengri news, "Курсив", Arbat media, "СМИ24", Orda, Inbusiness, "Закон", Baigenews и "Астана ТВ" - в своих материалах приводят слова президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан является частью большого тюркского мира, о вечной дружбе и братстве тюркских народов и укреплении международного авторитета Организации тюркских государств.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за построенный в городе Физули Центр творческого развития для детей, расценив это как наглядное проявление отношений дружбы и братства между народами Азербайджана и Казахстана.

В статье новостного сайта Turan Times приводятся поздравления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес президента Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа по случаю восстановления территориальной целостности Азербайджана, сообщается, что Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности соответствует Уставу и резолюциям Совета Безопасности ООН.

В публикациях содержатся поздравления президента Казахстана по случаю 100-летия образования Турецкой Республики и приводятся слова особой признательности действующему председателю Организации тюркских государств, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за вклад в укрепление сотрудничества между странами-членами организации.

По сообщению узбекского новостного сайта "Галампир", президент Шавкат Мирзиёев поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Портал Newshub приводит высказывания президента Шавката Мирзиёева о том, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева добился значительных успехов, одержал историческую Победу и приступил к восстановлению Карабаха.

Сообщается, что Шавкат Мирзиёев недавно посетил города Шуша и Физули, где лично ознакомился с ходом проводимых работ и процессом восстановления разрушенных объектов культурного наследия.

Венгерские интернет-ресурсы Hvg, 24.hu, hirstart, rtl, 444.hu, Magyar narancs, Telex, Szeged, Hirnavigato проинформировали своих читателей о том, что на встрече в верхах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил усилия и достижения президента Ильхама Алиева в установлении стабильности в регионе и пожелал успехов в восстановлении Карабаха.

Указывается, что Виктор Орбан отметил необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между тюркскими государствами и поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.

Испанские СМИ - агентство EFE, сайты Vivir ediciones, Que pasa, Infobae, Lado и Minuto30 - отмечают, что Азербайджан инвестировал более 9,4 миллиарда долларов в восстановление Карабаха.

В публикациях также подчеркивается важность продолжения усилий по реализации проекта транспортного маршрута Восток-Запад (Среднего коридора), проходящего через Каспийское море.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya mediası Türk Dövlətləri Təşkilatının Astanadakı yubiley Zirvə görüşünə geniş yer ayırıb

Самое важное

Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi