Мировые СМИ широко освещают юбилейный Саммит Организации тюркских государств в Астане

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября в Астане под девизом "Тюркский век", его выступление, высказанные мнения и проведенные двусторонние встречи широко освещаются миров

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября в Астане под девизом "Тюркский век", его выступление, высказанные мнения и проведенные двусторонние встречи широко освещаются мировыми средствами массовой информации.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новостях, распространенных турецкими СМИ, в том числе TRT Haber, агентством "Анадолу", Yeni Shafak, En Son Haber, Haberler, Cumhuriyet, Son Dakika и другими медиаструктурами, указывается, что президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что авторитет Организации тюркских государств и впредь будет расти, подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества стран-членов организации в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность.

В публикациях говорится, что Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркских государств, сообщается о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда и Азербайджано-кыргызского фонда развития, отмечается, что в январе-сентябре текущего года товарооборот страны с тюркскими государствами вырос на 40 процентов, Азербайджан утвердил себя как надежная транзитная страна между странами Центральной Азии и рынками Турции и Европы и внес значимый вклад в деятельность транспортного коридора Восток-Запад.

В материале, распространенном TRT Haber, со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева отмечается, что на строительно-восстановительные работы в Карабахе из бюджета Азербайджана были потрачены средства в размере 7 миллиардов долларов, а в следующем году будет выделено как минимум 2,4 миллиарда долларов. Подчеркивается, что успешно реализуется программа Великого возвращения, в города Лачин и Физули и три села вернулись бывшие вынужденные переселенцы, до конца 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур планируется возвращение более 140 тысяч человек.

В статье, опубликованной на сайте Yeni Şafak, приводится высказывание президента Ильхама Алиева: "На протяжении всех этих лет Азербайджан стремился решить конфликт мирным путем. Однако целью Армении было закрепить статус-кво, основанный на оккупации. Провокационные действия и заявления руководства Армении в 2020 году, в том числе военные провокации, сделали Вторую Карабахскую войну неизбежной. В 44-дневной Отечественной войне 2020 года Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанес поражение Армении на поле боя и восстановил территориальную целостность и историческую справедливость".

В статье подчеркивается, что 19 сентября 2023 года Азербайджан осуществил локальные антитеррористические мероприятия в целях нейтрализации незаконных вооруженных формирований на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и, завершив их в течение 23 часов, в результате полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Новостные сайты и информационные порталы Казахстана - "Казинформ", "Голос народа", Sputnik, Baq, Tengri news, "Курсив", Arbat media, "СМИ24", Orda, Inbusiness, "Закон", Baigenews и "Астана ТВ" - в своих материалах приводят слова президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан является частью большого тюркского мира, о вечной дружбе и братстве тюркских народов и укреплении международного авторитета Организации тюркских государств.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за построенный в городе Физули Центр творческого развития для детей, расценив это как наглядное проявление отношений дружбы и братства между народами Азербайджана и Казахстана.

В статье новостного сайта Turan Times приводятся поздравления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес президента Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа по случаю восстановления территориальной целостности Азербайджана, сообщается, что Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности соответствует Уставу и резолюциям Совета Безопасности ООН.

В публикациях содержатся поздравления президента Казахстана по случаю 100-летия образования Турецкой Республики и приводятся слова особой признательности действующему председателю Организации тюркских государств, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за вклад в укрепление сотрудничества между странами-членами организации.

По сообщению узбекского новостного сайта "Галампир", президент Шавкат Мирзиёев поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Портал Newshub приводит высказывания президента Шавката Мирзиёева о том, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева добился значительных успехов, одержал историческую Победу и приступил к восстановлению Карабаха.

Сообщается, что Шавкат Мирзиёев недавно посетил города Шуша и Физули, где лично ознакомился с ходом проводимых работ и процессом восстановления разрушенных объектов культурного наследия.

Венгерские интернет-ресурсы Hvg, 24.hu, hirstart, rtl, 444.hu, Magyar narancs, Telex, Szeged, Hirnavigato проинформировали своих читателей о том, что на встрече в верхах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил усилия и достижения президента Ильхама Алиева в установлении стабильности в регионе и пожелал успехов в восстановлении Карабаха.

Указывается, что Виктор Орбан отметил необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между тюркскими государствами и поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.

Испанские СМИ - агентство EFE, сайты Vivir ediciones, Que pasa, Infobae, Lado и Minuto30 - отмечают, что Азербайджан инвестировал более 9,4 миллиарда долларов в восстановление Карабаха.

В публикациях также подчеркивается важность продолжения усилий по реализации проекта транспортного маршрута Восток-Запад (Среднего коридора), проходящего через Каспийское море.

