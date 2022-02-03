МИД России: Deutsche Welle запретят вещание в стране

Москва прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Москва прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Также в первый этап ответных мер Москвы в связи с решением немецкого медиарегулятора в отношении RT DE аннулируется аккредитация всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании. "[В первый этап ответных мер входит] аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении МИД.

Москва приняла решение сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.

В ведомстве уточнили, что Москва инициирует процедуру рассмотрения компетентными органами РФ вопроса о признании иностранным СМИ-иноагентом телерадиокомпании DW.