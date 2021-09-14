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Международный эксперт оценила проведение Каспийского медиафорума в Астрахани

Международный эксперт оценила проведение Каспийского медиафорума в Астрахани Мероприятия вроде Каспийского медиафорума необходимы в условиях нарастающей нестабильности в различных регионах
Медиа
14 сентября 2021 г. 20:19
Международный эксперт оценила проведение Каспийского медиафорума в Астрахани

Мероприятия вроде Каспийского медиафорума необходимы в условиях нарастающей нестабильности в различных регионах.

Как сообщает Report, об этом сказала известный международный политический эксперт из Франции Ирина Шазот.

"Каспийское море уникально не только своим флотом, фауной и природной красотой, но также является, по некоторым оценкам, хранилищем до 25% мирового запаса нефти. Бурение и эксплуатация скважин, избыточная ловля рыбы, механизированное интенсивное земледелие ведут к нарушениям в каспийской морской экосистеме и могут отрицательно сказываться на качестве жизни населения прибрежных районов. Вот почему сотрудничество в разных формах просто необходимо для взаимовыгодной кооперации и предупреждения возможных конфликтов",- рассказала французский эксперт по геополитике Ирина Шазот.

Напомним, что Каспийский медиафорум уже в шестой раз прошел в Астрахани, в мероприятии приняли участие представители медиа из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и других стран.

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