    Сегодня международному информационному агентству Trend исполнилось 30 лет.

    Как сообщает Report, агентство начало свою деятельность 1 сентября 1995 года.

    В 2010 году Trend был принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Trend был выбран "Лучшей компанией в сфере СМИ" в Азербайджане в 2006-2007 годах и удостоен национальной премии Brand Award Azerbaijan-2008 в номинации "Эксклюзивное информационное агентство года". Евразийская академия телевидения и радио в 2008 году признала Trend "Наиболее динамично развивающимся ресурсом в Евразии".

    Информационное агентство Trend, имеющее постоянных корреспондентов в Азербайджане, Грузии, Иране, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, а также в ряде европейских стран, публикует новости на 5 языках, включая азербайджанский.

    Среди подписчиков новостных и аналитических продуктов Trend - государственные и правительственные учреждения разных стран, крупные коммерческие и финансовые компании мира, ведущие СМИ и аналитические центры, посольства, банки и страховые компании.

    Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Trend и желает им дальнейших успехов!

