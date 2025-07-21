MEDİA: В сети распространили фейк от имени Ягуба Эюбова

MEDİA: В сети распространили фейковое видео от имени Ягуба Эйюбова

Агентство по развитию медиа (MEDIA) также предупредило граждан о фейках от имени вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова.

Как сообщает Report, ранее агентство выступило с официальным заявлением касательно фейка, приписываемого помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

Согласно заявлению, фейк от имени Ягуба Эюбова тиражируется в социальных сетях и создан с использованием технологии deep fake. В нем вице-премьер якобы говорит об агрессивной политике Азербайджана в отношении России, что абсолютно не соответствует действительности, отметили в MEDIA.

"Данные видеоматериалы были созданы определенными кругами с целью загрязнения информационного пространства и представляют собой грубый пример манипуляции, направленной на дезориентацию общественного мнения. Призываем граждан доверять только официальным источникам и получать достоверные данные через государственные структуры, информационные агентства страны и другие профессиональные медиа", - подчеркнули в MEDIA.

Агентство также призывает граждан, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в условиях, когда кампании, основанные на фейковой и ложной информации, а также тенденция создания контента с использованием технологий deep fake набирают обороты.